Нурмагомедов назвал победу Емельяненко над Джонсоном «очень быстрой для 45 лет»

Москва, 24 октября. Российский боец MMA Федор Емельяненко очень быстро для своих лет нокаутировал американца Тимоти Джонсона на турнире лиги Bellator 269 в Москве. Так считает экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов.

Схватка между российским и американским спортсменами стала главным боем вечера в российской столице. Емельяненко отправил Джонсона в нокаут через две минуты и 46 секунд после начала матча.

«Это было очень быстро для 45 лет. Я очень переживал, переживал от всей души», — поделился боец в беседе с ТАСС.

Для Последнего Императора эта победа стала 40-й в профессиональной карьере. На его счету также пять поражений, а один бой признан несостоявшимся. В копилке Тимоти Джонсона 15 побед и восемь проигрышей.

После минувшего боя Емельяненко может в очередной сразиться под эгидой Bellator. Эксперты уверены, что боец доказал свою превосходную форму после триумфа на турнире в Москве.