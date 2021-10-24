Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 октября 01:28
01:21
Спорт
Нурмагомедов назвал победу Емельяненко над Джонсоном «очень быстрой для 45 лет»
01:10
Политика
Пушков заявил о неизбежности падения рейтинга Байдена
01:01
Политика
Байден установил антирекорд по падению президентского рейтинга в США
01:01
Общество
Петербуржцы могут остаться без премий и зарплат из-за новых ограничений по COVID-19
00:49
Спорт
Емельяненко после победы над Джонсоном может провести еще один бой
00:43
Общество
Адвокат Дигмар дал советы жертвам шантажа в интернете
00:35
Спорт
Twitter-аккаунт Bellator показал видео нокаута в бою Емельяненко — Джонсон
00:34
Общество
Инфекционист Русанова перечислила отличия гриппа и ОРВИ
00:30
Общество
Звезда фильма «Следствие ведут знатоки» Бестаева перед смертью долго болела
00:06
Наука
Ученые UCSD выявили способность кошек противостоять стафилококкам
Все новости

Нурмагомедов назвал победу Емельяненко над Джонсоном «очень быстрой для 45 лет»

  /   Обновлено: 24 октября 2021 01:21
Спорт
Нурмагомедов назвал победу Емельяненко над Джонсоном «очень быстрой для 45 лет»
vk.com  /  UFC

Москва, 24 октября. Российский боец MMA Федор Емельяненко очень быстро для своих лет нокаутировал американца Тимоти Джонсона на турнире лиги Bellator 269 в Москве. Так считает экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов.

Схватка между российским и американским спортсменами стала главным боем вечера в российской столице. Емельяненко отправил Джонсона в нокаут через две минуты и 46 секунд после начала матча.

«Это было очень быстро для 45 лет. Я очень переживал, переживал от всей души», — поделился боец в беседе с ТАСС.

Для Последнего Императора эта победа стала 40-й в профессиональной карьере. На его счету также пять поражений, а один бой признан несостоявшимся. В копилке Тимоти Джонсона 15 побед и восемь проигрышей.

После минувшего боя Емельяненко может в очередной сразиться под эгидой Bellator. Эксперты уверены, что боец доказал свою превосходную форму после триумфа на турнире в Москве.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Нурмагомедов назвал победу Емельяненко над Джонсоном «очень быстрой для 45 лет»
Федор Емельяненко хабиб нурмагомедов bellator смешанные единоборства
Комментировать