Пушков заявил о неизбежности падения рейтинга Байдена

Вашингтон, 24 октября. Рухнувшие надежды привели к падению рейтинга президента США Джо Байдена. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков в своих соцсетях.

Члены Демократической партии долгие годы твердили, что 45-ый президент США Дональд Трамп является для страны катастрофой. Оказалось, что такой статус получил выдвиженец тех самых демократов Джо Байден. Его рейтинг показывает самые стремительные темпы падения за всю историю американского государства со времен Второй мировой войны.

«Полагаю, многие, причем даже республиканцы, поверили Байдену. И выбрали его — выводить США из катастрофы, куда их якобы завел Трамп. А США оттуда не выводятся: дело было не в нем, дело в самом состоянии США, и администрация Байдена мало что может здесь сделать. Падающий рейтинг всегда — от рухнувших надежд», — констатировал Пушков.

Рейтинг Джо Байдена упал на 11,3 процентных пункта за девять месяцев. Предыдущим антирекордсменом был 44-ый президент США Барак Обама, его показатели снизились 10,1 процентных пункта.