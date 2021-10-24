Байден установил антирекорд по падению президентского рейтинга в США

Вашингтон, 24 октября. Рейтинг президента США Джо Байдена упал на 11,3 процентных пункта всего за девять месяцев. Об этом сообщило издание Telegraph со ссылкой исследования Gallup.

Показатель Джо Байдена стал антирекордом для Соединенных штатов Америки со времен Второй мировой войны. Похожее падение демонстрировал рейтинг 44-го американского президента Барака Обамы (минус 10,1 процентных пункта).

Вера в действующего главу государства среди населения начала постепенно угасать в связи с внутренними проблемами в стране и неудачами Вашингтона на международной арене. Американцы не довольны политикой Байдена относительно пандемии COVID-19, ситуации с мигрантами и расового вопроса.

Заметно подпортило репутацию хозяина Белого дома решение вывести войска из Афганистана. Люди по всему миру восприняли поступок администрации президента США как бегство и плохо обдуманный приказ, который привел к гибели мирных жителей и военнослужащих.

Опрос Gallup ранее показал, что рейтинг одобрения Джо Байдена среди избирателей с февраля 2021 года снизился с 61 до 34 процентов. Также отношение к президенту кардинально отличается среди республиканцев и демократов.