Емельяненко после победы над Джонсоном может провести еще один бой

Москва, 24 октября. Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко с высокой долей вероятности проведет еще один поединок на профессиональном уровне перед завершением карьеры.

Такое предположение высказал источник ТАСС. По его словам, вопрос проведения еще одного поединка с участием Последнего Императора зависел от исхода боя с американцем Тимоти Джонсоном.

«Федор с высокой долей вероятности может провести еще один бой. Надо было посмотреть, как он проведет этот бой. И бой показал, что Федор в невероятной форме», — сказал собеседник агентства.

Емельяненко за свою карьеру провел 46 поединков. Победа над Джонсоном стала 40-ой для российского бойца в ММА.

Бой закончился уже в первом раунде. После серии ударов в голову оппонент Емельяненко потерял равновесие и упал на канвас. Продолжать поединок Джонсон уже не смог.