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Адвокат Дигмар дал советы жертвам шантажа в интернете

  /   Обновлено: 24 октября 2021 01:17
Общество
Адвокат Дигмар дал советы жертвам шантажа в интернете
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Москва, 24 октября. Вымогатели в интернете чаще всего угрожают жертвам публикацией интимных снимков. Что делать в случае такого шантажа, рассказал адвокат Юнис Дигмар.

Откровенные снимки жертвы могут попасть к мошеннику несколькими способами. Известны случаи шантажа на сайтах знакомств, а также взлома личных аккаунтов. Кроме того, опасность может подстерегать даже при сдаче техники в ремонт, передают «Известия».

В случае шантажа адвокат Дигмар советует прежде всего выяснить, с чем связаны угрозы, какие действия требует предпринять злоумышленник. Важно также спокойно отреагировать на неприятное сообщение, так как такого поведения шантажист от жертвы не ожидает. Адвокат советует воздержаться от грубости и агрессии, а также постараться потянуть время.

Жертве следует также сделать скриншоты переписки и записи разговоров с шантажистом, чтобы зафиксировать факт преступления. После этого стоит обратиться в правоохранительные органы, заключил Дигмар.

Специалисты ранее выяснили, что мошенники научились звонить с личного номера потенциальной жертвы. Так человек становится соучастником аферы, не зная об этом.

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