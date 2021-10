Twitter-аккаунт Bellator показал видео нокаута в бою Емельяненко — Джонсон

Москва, 24 октября. Видеозапись победной серии ударов Федора Емельяненко в бою против Тимоти Джонсона появилась в официальном Twitter-аккаунте лиги Bellator.

Уже в первом раунде российский боец отправил американца в нокаут. На видеозаписи можно увидеть, как Емельяненко наносит два точных удара в голову противника, после чего тот падает на пол, не в состоянии продолжать бой.

????The Last Emperor scores the KO in Moscow!



What a moment for Fedor, in Bellator’s historic first Russian event.#Bellator269 pic.twitter.com/gZq4pH5bMa