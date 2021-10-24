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Twitter-аккаунт Bellator показал видео нокаута в бою Емельяненко — Джонсон

  /   Обновлено: 24 октября 2021 01:16
Спорт
Twitter-аккаунт Bellator показал видео нокаута в бою Емельяненко — Джонсон
ТАСС  /  Шарифулин Валерий

Москва, 24 октября. Видеозапись победной серии ударов Федора Емельяненко в бою против Тимоти Джонсона появилась в официальном Twitter-аккаунте лиги Bellator.

Уже в первом раунде российский боец отправил американца в нокаут. На видеозаписи можно увидеть, как Емельяненко наносит два точных удара в голову противника, после чего тот падает на пол, не в состоянии продолжать бой.

Поединок продлился всего две минуты и 46 секунд. Таким образом, 45-летний Федор Емельяненко добился 40-ой победы за свою профессиональную карьеру бойца смешанных единоборств.

Тем временем брат последнего Императора Александр Емельяненко может провести бой с Вячеславом Дациком. Соответствующая информация недавно появилась в СМИ.

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