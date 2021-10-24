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Звезда фильма «Следствие ведут знатоки» Бестаева перед смертью долго болела
Общество
Звезда фильма «Следствие ведут знатоки» Бестаева перед смертью долго болела

, 24 октября. Киноактриса и звезда фильма «Следствие ведут знатоки. Полуденный вор» Татьяна Бестаева перед смертью длительное время болела. Подробности сообщил осведомленный информатор.

Актриса умерла в одном из медучреждений Санкт-Петербурга на 84-м году жизни. Информацию об уходе из жизни звезды фильмов сообщили в Театра имени Моссовета.

«Скончалась сегодня после продолжительной болезни — сначала лечилась в Москве, потом родственники забрали в Петербург. Тут в больнице ее и не стало», — заявил собеседник «Пятого канала».

Сейчас родные и близкие умершей решают перевозить тело актрисы в Москву, либо провести прощальную церемонию в Санкт-Петербурге. Место и время похорон будет известно позже.

Недавно народный артист России Сергей Безруков был госпитализирован в одной из больниц Москвы. Актер в своих соцсетях рассказал, что медики диагностировали у него COVID-19.

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актриса смерть бестаева
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