Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 октября 01:27
01:21
Спорт
Нурмагомедов назвал победу Емельяненко над Джонсоном «очень быстрой для 45 лет»
01:10
Политика
Пушков заявил о неизбежности падения рейтинга Байдена
01:01
Политика
Байден установил антирекорд по падению президентского рейтинга в США
01:01
Общество
Петербуржцы могут остаться без премий и зарплат из-за новых ограничений по COVID-19
00:49
Спорт
Емельяненко после победы над Джонсоном может провести еще один бой
00:43
Общество
Адвокат Дигмар дал советы жертвам шантажа в интернете
00:35
Спорт
Twitter-аккаунт Bellator показал видео нокаута в бою Емельяненко — Джонсон
00:34
Общество
Инфекционист Русанова перечислила отличия гриппа и ОРВИ
00:30
Общество
Звезда фильма «Следствие ведут знатоки» Бестаева перед смертью долго болела
00:06
Наука
Ученые UCSD выявили способность кошек противостоять стафилококкам
Все новости

Ученые UCSD выявили способность кошек противостоять стафилококкам

  /   Обновлено: 24 октября 2021 01:26
Наука
Ученые UCSD выявили способность кошек противостоять стафилококкам
pixabay.com

Сан-Диего, 24 октября. Слюна кошек содержит бактерии, провоцирующие уничтожение штаммов стафилококка. Такое открытие сделали специалисты Калифорнийского университета в Сан-Диего, передает Science Alert.

По полученным ими сведениям, слюна кошки имеет в своем составе штаммы «хорошего» стафилококка, который отрицательно воздействует на своего «плохого» собрата, препятствуя его размножению. Специалисты считают, что животные способны вырабатывать подобие естественного антибиотика, который может использоваться для помощи людям, столкнувшимся с этим патогеном.

Проведенные эксперименты показали, что наличие дома кошки значительно снижает риск заражения семьи опасным стафилококком. Так, ученые посоветовали каждому обратить свое внимание на заведение домашнего любимца.

Некоторую помощь, оказываемую кошками, сложно объяснить научно. Так, животное по кличке Би, проживая в ветгоспитале, помогает американским врачам успокаивать даже самых буйных и пугливых пациентов.

Вернуться назад

Все новости / Наука / Ученые UCSD выявили способность кошек противостоять стафилококкам
антибиотик кошки слюна стафилококк
Комментировать