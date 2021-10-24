Ученые UCSD выявили способность кошек противостоять стафилококкам

Сан-Диего, 24 октября. Слюна кошек содержит бактерии, провоцирующие уничтожение штаммов стафилококка. Такое открытие сделали специалисты Калифорнийского университета в Сан-Диего, передает Science Alert.

По полученным ими сведениям, слюна кошки имеет в своем составе штаммы «хорошего» стафилококка, который отрицательно воздействует на своего «плохого» собрата, препятствуя его размножению. Специалисты считают, что животные способны вырабатывать подобие естественного антибиотика, который может использоваться для помощи людям, столкнувшимся с этим патогеном.

Проведенные эксперименты показали, что наличие дома кошки значительно снижает риск заражения семьи опасным стафилококком. Так, ученые посоветовали каждому обратить свое внимание на заведение домашнего любимца.

Некоторую помощь, оказываемую кошками, сложно объяснить научно. Так, животное по кличке Би, проживая в ветгоспитале, помогает американским врачам успокаивать даже самых буйных и пугливых пациентов.