Госдеп: отсутствие консульства США в России делает ее граждан «бездомной нацией»

Вашингтон, 23 октября. Россияне являются «бездомной нацией». Об этом официально заявили в Госдепартаменте Соединенных Штатов Америки.

Основанием для такого громкого заявления стало отсутствие консульских представительств США в России. В связи с этим, согласно американскому законодательству, граждане подобных стран считаются «бездомными», передает «Политика сегодня».

«Как правило, бездомный заявитель на визу — это тот, кто является гражданином страны, в которой Соединенные Штаты не имеют консульского представительства или в которой политическая ситуация или ситуация в области безопасности являются достаточно нестабильными или неопределенными», — поясняется в документе.

Россияне с недавнего времени могут получить визу для поездки в США только в Варшаве. С 30 апреля американское консульство в России больше не выдает соответствующих документов.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее объявил, что Вашингтон пытается «выторговать» односторонние преимущества в работе диппредставительств в Москве. В США объяснили закрытие генконсульства «нехваткой рук».