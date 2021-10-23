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Госдеп: отсутствие консульства США в России делает ее граждан «бездомной нацией»
Политика
Госдеп: отсутствие консульства США в России делает ее граждан «бездомной нацией»
wikipedia.org  /  United States Department of State

Вашингтон, 23 октября. Россияне являются «бездомной нацией». Об этом официально заявили в Госдепартаменте Соединенных Штатов Америки.

Основанием для такого громкого заявления стало отсутствие консульских представительств США в России. В связи с этим, согласно американскому законодательству, граждане подобных стран считаются «бездомными», передает «Политика сегодня».

«Как правило, бездомный заявитель на визу — это тот, кто является гражданином страны, в которой Соединенные Штаты не имеют консульского представительства или в которой политическая ситуация или ситуация в области безопасности являются достаточно нестабильными или неопределенными», — поясняется в документе.

Россияне с недавнего времени могут получить визу для поездки в США только в Варшаве. С 30 апреля американское консульство в России больше не выдает соответствующих документов.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее объявил, что Вашингтон пытается «выторговать» односторонние преимущества в работе диппредставительств в Москве. В США объяснили закрытие генконсульства «нехваткой рук».

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