Голы Кузнецова и Овечкина не помогли «Вашингтону» спастись от поражения в матче НХЛ

Вашингтон, 23 октября. «Вашингтон» на домашнем льду уступил «Калгари» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счетом 3:4.

В составе столичной команды забитыми шайбами отметились Евгений Кузнецов, Мартин Фегервары и Александр Овечкин. У гостей хет-трик на свой счет записал Элиас Линдхольм, еще один гол забил Эндрю Манджапане, пишет RT.

Шайба Овечкина стала для российского хоккеиста 735-ой в НХЛ. По этому показателю он занимает пятое место в истории лиги. Впереди расположились Бретт Халл (741), Яромир Ягр (766), Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894). Кузнецов в составе «Вашингтона» набрал 427-ое очко. Во втором периоде при счете 0:3 место вратаря столичного клуба занял Илья Самсонов, который отразил 13 бросков из 14.

В прошлом матче НХЛ «Вашингтон» нанес крупное поражение «Колорадо» со счетом 6:3. Кузнецов в этой встрече оформил дубль, а Овечкин один раз поразил ворота соперника.