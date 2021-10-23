«Аталанта» может продать Миранчука ради покупки Бога

Бергамо, 23 октября. Итальянская «Аталанта» намерена приобрести атакующего полузащитника «Сассуоло» Жереми Бога. Об этом пишет издание Corriere di Bergamo.

Переход футболиста команда из Бергамо хочет завершить в ближайшее трансферное окно. При этом «Аталанте» для регистрации новичка потребуется продать одного иностранного игрока, пишет RT. Не исключено, что им может стать российский хавбек Алексей Миранчук, которого клуб готов продать за 15 млн евро.

«Сассуоло» намерен выручить за продажу своего вингера не менее 25 млн евро. Ожидается, руководство «Аталанты» может сделать предложение по Бога уже на следующей неделе.

Миранчук перебрался в Бергамо в сентябре 2020 года. Трансфер из московского «Локомотива» обошелся «Аталанте» в 14,5 млн евро.

Слухи о переходе российского полузащитника в другой клуб появляются не впервые. Ранее итальянский журналист Симоне Форнони на фоне провального выступления Миранчука в Лиге чемпионов против «Манчестер Юнайтед» заявил, что игрок больше не будет входить в планы клуба.