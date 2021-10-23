Студия Amazon представила первый трейлер сериала «Колесо времени»

Лос-Анджелес, 23 октября. Сериал «Колесо времени» снят по циклу книг писателя Роберта Джордана. И пока студия Amazon занята производством второго сезона, в Сети появился первый трейлер первой части проекта.

Автор книг Джордан умер до завершения своего детища. Последние три романа по наброскам писателя смог закончить Брэндон Сандерсон. Действие «Колеса времени» проходит в трех мирах: Яви, Синдол и Тел’аран’риоде. Героиня Айз Седай Морейн Дамодред со своим стражем попробует отыскать Дракона Возрожденного.

В сериале снялись Розамунд Пайк, Джоша Страдовски, Зои Робинс, Маркус Рутерфорд и другие. Функции исполнительного продюсера и шоураннера взял на себя Рейф Джадкинс. Премьера запланирована на 19 ноября на площадке Amazon.

Кинокомпания Focus Features представила новый трейлер фильма «Белфаст». Картина режиссера Кеннета Браны расскажет о маленьком мальчике Бадди, который переживает все эмоции на фоне Гражданской войны. Премьера состоится 12 ноября.