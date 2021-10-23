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ЦСКА одержал волевую победу над «Крыльями Советов» в матче РПЛ
Спорт
ЦСКА одержал волевую победу над «Крыльями Советов» в матче РПЛ
pfc-cska.com  /  Пресс-служба ПФК ЦСКА

Москва, 23 октября. Московский ЦСКА одержал победу над самарскими «Крыльями Советов» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 3:1. Встреча прошла в столице на «ВЭБ Арене».

Гости открыли счет уже на 11-й минуте матча. Автором гола стал форвард Илья Сергеев. Первый тайм остался за «Крыльями Советов», однако во второй половине встречи хозяева отправили три безответных мяча в ворота Ивана Ломаева, передает RT.

На 57-й минуте счет сравнял Чидера Эджуке. А концовке матча голами отметились нападающие Федор Чалов и Антон Заболотный.

ЦСКА по итогам 12 туров РПЛ занимает третье место в турнирной таблице с 23 очками. «Крылья Советов», набрав 16 баллов, расположились на восьмой строчке.

Завтра 24 октября в Петербурге состоится центральный матч 12-го тура. «Зенит» на своем поле примет московский «Спартак». Встреча начнется в 19:00 по московскому времени.

Недавно появилась информация, что итальянская «Аталанта» может продать российского полузащитника Алексея Миранчука ближайшей зимой. Возможный трансфер связывают с нестабильным выступлением экс-игрока «Локомотива».

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