Российский теннисист Карацев пробился в финал Кубка Кремля

Москва, 23 октября. Аслан Карацев в полуфинальном поединке теннисного турнира «ВТБ Кубок Кремля» выиграл у соотечественника Карена Хачанова. Соревнование проходит в Москве.

Встреча закончилась со счетом 7:6 (9:7), 6:1. В финальном матче россиянину будет противостоять хорватский спортсмен Марин Чилич, передает RT.

Карацев находится на 22-й строчке в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В его активе одна победа в турнире под эгидой организации. Хачанов расположился на 25-м месте в списке ATP. В 2018 году он одержал победу на Кубке Кремля.

Турнир проходит в СК «Лужники» и во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой с 16 по 24 октября. Призовой фонд составляет 1,345 млн долларов.

Ранее пятая ракетка мира Андрей Рублев квалифицировался на итоговый турнир ATP. Соревнование пройдет в итальянском Турине в период с 14 по 21 октября.