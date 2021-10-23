CTV: один человек стал жертвой стрельбы в жилом доме в канадском Торонто

Торонто, 23 октября. Стрельба произошла на территории жилого многоквартирного дома в Торонто. Жертвой происшествия стал один человек.

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили погибшего на месте происшествия. Им оказался 36-летний мужчина. На теле жертвы были зафиксированы множественные огнестрельные ранения, передает телеканал CTV.

Погибший скончался до приезда врачей скорой помощи. В настоящее время полицейские пытаются установить личность и местонахождение стрелка. Другие подробности произошедшего не приводятся, устанавливаются обстоятельства и детали стрельбы.

Инцидент со стрельбой ранее произошел в ливанском Бейруте. Злоумышленники открыли огонь по участникам демонстрации, в связи с произошедшим уже задержаны девять человек.