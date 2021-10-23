«Грани свободы» с Мирой Тэрада. Иван Мельников

Федеральное агентство новостей представляет первый выпуск новой программы — «Грани свободы». Постоянной ведущей передачи станет глава Фонда борьбы с репрессиями Мира Тэрада.

«Грани свободы» — это откровенные беседы с правозащитниками, активистами, общественными деятелями, журналистами и очевидцами произвола властных структур на Западе.

Герои будут обсуждать как права человека, так и глобальные проблемы международных отношений. Приглашенные гости без прикрас расскажут, что происходит в тюрьмах западных стран, как процветает расизм и насилие.

Гостем первого выпуска стал вице-президент Российского подразделения Международного Комитета Защиты Прав Человека Иван Мельников. Известный правозащитник регулярно участвует в резонансных делах, защищая интересы наших соотечественников.

Участник программы заявил, что российских граждан в американских тюрьмах могут приговорить к смертной казни по ложному обвинению. По словам Мельникова, в исправительных учреждениях США также игнорируют состояние здоровья заключенных.

Правозащитник рассказал случай из практики, когда осужденных длительное время держали в одиночных камерах без окон, что полностью противоречит международному праву. А за любой проступок в западной тюрьме их могут ожидать пытки и физическое насилие.

Подробности диалога Миры Тэрады и Ивана Мельникова вы узнаете в пилотном выпуске передачи «Грани свободы».