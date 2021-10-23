Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 октября 22:28
22:20
Спорт
Российский теннисист Карацев пробился в финал Кубка Кремля
22:17
Видео
«Грани свободы» с Мирой Тэрада. Иван Мельников
22:11
Происшествия
CTV: один человек стал жертвой стрельбы в жилом доме в канадском Торонто
21:53
Общество
Новые ограничения вступают в силу в Петербурге с 30 октября
21:29
Видео
«Физкульт-привет». Российские кибер-чемпионы, золото в гимнастике и триумф вратаря
21:29
Армия
«Страна.ua»: США хотят «откупиться» от Киева комплексами Javelin вместо членства в НАТО
21:24
Шоу-бизнес
Дайнеко восхитила поклонников фото в купальнике без фильтров
21:18
Шоу-бизнес
Юлия Савичева тепло поздравила мужа с годовщиной свадьбы
21:17
Происшествия
Житель Калужской области наехал на юного велосипедиста
21:16
Происшествия
Студенческая вечеринка в США закончилась смертью и ранениями
Все новости

«Грани свободы» с Мирой Тэрада. Иван Мельников
Видео

Федеральное агентство новостей представляет первый выпуск новой программы — «Грани свободы». Постоянной ведущей передачи станет глава Фонда борьбы с репрессиями Мира Тэрада.

«Грани свободы» — это откровенные беседы с правозащитниками, активистами, общественными деятелями, журналистами и очевидцами произвола властных структур на Западе.

Герои будут обсуждать как права человека, так и глобальные проблемы международных отношений. Приглашенные гости без прикрас расскажут, что происходит в тюрьмах западных стран, как процветает расизм и насилие.

Гостем первого выпуска стал вице-президент Российского подразделения Международного Комитета Защиты Прав Человека Иван Мельников. Известный правозащитник регулярно участвует в резонансных делах, защищая интересы наших соотечественников.

Участник программы заявил, что российских граждан в американских тюрьмах могут приговорить к смертной казни по ложному обвинению. По словам Мельникова, в исправительных учреждениях США также игнорируют состояние здоровья заключенных.

Правозащитник рассказал случай из практики, когда осужденных длительное время держали в одиночных камерах без окон, что полностью противоречит международному праву. А за любой проступок в западной тюрьме их могут ожидать пытки и физическое насилие.

Подробности диалога Миры Тэрады и Ивана Мельникова вы узнаете в пилотном выпуске передачи «Грани свободы».

 

Вернуться назад

Все новости / Видео / «Грани свободы» с Мирой Тэрада. Иван Мельников
свобода запад тюрьма мира тэрада
Комментировать