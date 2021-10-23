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«Страна.ua»: США хотят «откупиться» от Киева комплексами Javelin вместо членства в НАТО
Армия
«Страна.ua»: США хотят «откупиться» от Киева комплексами Javelin вместо членства в НАТО
wikipedia.org  /  PD

Киев, 23 октября. Очередная партия американских противотанковых ракетных комплексов Javelin, переданных Киеву, является попыткой США «откупиться» от Украины, чтобы не брать ее в НАТО, считают украинские журналисты.

Соединенные Штаты в рамках военной помощи поставили Украине ПТРК Javelin, которые были отгружены в аэропорту Борисполь, куда оружие было доставлено американским военно-транспортным самолетом. Примечательно, что ранее Вашингтон принял решение приостановить поддержку Киева в оборонной сфере, что вызвало крайне негативную реакцию со стороны украинских властей, которые обвинили Запад в нежелании помогать Украине.

Общая стоимости новой партии Javelin оценивается в 60 миллионов долларов. Всего Соединенные Штаты с 2018 года передали Украине 65 таких ПТРК с боезапасом, который насчитывает 320 ракет. Однако далеко не все украинское население обрадовалось очередной партии «помощи» со стороны США. Местные СМИ буквально разделились на два лагеря: некоторые утверждают, что переданные Киеву ПТРК являются «доказательством американской поддержки Украины», однако другие считают, что Вашингтон попросту попытался откупиться от Киева по принципу «вместо НАТО держи гранату», о чем написали журналисты портала «Страна.ua». Причем пользователи украинского сегмента Сети также скептически отнеслись к этой новости.

«Страна.ua»: США хотят «откупиться» от Киева комплексами Javelin вместо членства в НАТО
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

«Я не понимаю эйфории наших властей по поводу таких поставок. Как будто нашим военным каждый день приходится уничтожать вражеские танки», — высказался один из возмущенных жителей Украины в комментариях под новостной статьей.

Украинские интернет-пользователи попросту недоумевают, где ВСУ планируют применять новые противотанковые комплексы. Один из комментаторов предположил, что эти Javelin будут использоваться лишь во время учений на Яворовском полигоне. Некоторые обратили внимание на то, что Украина уже не в состоянии производить собственные качественные ПТРК, из-за чего войска вынуждены использовать зарубежные.

Ранее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украину якобы в скором времени ожидает вступление в Североатлантический альянс и Евросоюз. По его словам, членство Киева в этих организациях является вопросом времени.

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украина сша птрк javelin
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