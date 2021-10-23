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Дайнеко восхитила поклонников фото в купальнике без фильтров
Шоу-бизнес
Дайнеко восхитила поклонников фото в купальнике без фильтров
instagram.com  /  @victoriadaineko

Москва, 23 октября. Победительница «Фабрики звезд — 5» Виктория Дайнеко опубликовала в Instagram свежее фото без фильтров и фотошопа, заявив, что довольна своей фигурой. Поклонники поддержали артистку, которая не побоялась показать естественную красоту.

Виктория Дайнеко проводит отпуск далеко от России. Она улетела в Дубай, где наслаждается лучами осеннего солнца. Несмотря на отдых, певица продолжает вести свой блог и делится с подписчиками новостями. Одним из последних постов певицы стал снимок в купальнике.

«Здесь могла бы быть ретушь, но нет. Чем богаты, тому и рады», — написала знаменитость.

Фолловеры поддержали исполнительницу, засыпав ее комплиментами в комментариях. По их мнению, владелице аккаунта точно не нужно стесняться своих форм, так как они превосходны. Дайнеко ничего не стала отвечать подписчикам на комплименты, но продолжила делиться новостями и размещать в ленте другие кадры.

Летом Дайнеко подогрела интерес к личной жизни, когда поделилась архивными роликами со съемок клипа «Лейла». В музыкальном видео принимал участие бывший возлюбленный певицы Гарик Рудник. Пользователи Сети сделали вывод, что пара помирилась и решила воссоединиться.

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