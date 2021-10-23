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Юлия Савичева тепло поздравила мужа с годовщиной свадьбы
Шоу-бизнес
Юлия Савичева тепло поздравила мужа с годовщиной свадьбы
instagram.com  /  @yuliasavicheva

Москва, 23 октября. Исполнительница хита «Высоко» Юлия Савичева редко публикует в Сети общие фото с мужем Александром Аршиновым, но в день свадьбы сделала исключение. В описании к кадрам она поблагодарила супруга за совместно прожитые годы.

Певица замужем за Александром Аршиновым уже семь лет. В день годовщины бракосочетания она опубликовала кадры с торжества и трогательно прокомментировала их.

«Такое ощущение, что мы всю жизнь вместе. 18 лет знакомства и 7 лет брака пролетели как миг», — написала певица.

Знаменитость порадовалась счастью в семье. Она поблагодарила мужа за то, что делит с ней все трудности. Пользователи Сети отреагировали на пост кумира и засыпали ее поздравлениями в комментариях. Фолловеры надеются, что супруги долгие годы смогут с уважением относиться друг к другу.

Юлия Савичева хотела получить вид на жительство в Португалии, но получила отказ. Причиной стало недостающее количество необходимых документов, об этом певица рассказала журналистам.

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