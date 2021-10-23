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Житель Калужской области наехал на юного велосипедиста
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Житель Калужской области наехал на юного велосипедиста
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Калуга, 23 октября. Авария с участием легкового автомобиля «Лада» произошла 21 октября в Калужской области. Под колесами отечественного транспорта оказался 11-летний велосипедист.

Согласно предварительным данным, водитель легкового автомобиля ехал по улице Афонина в городе Ферзиково. Он наехал на юного велосипедиста. Как сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области, ребенок получил ушиб левой ноги. Сейчас он находится в больнице.

«По предварительным данным, ребенок выехал на дорогу с прилегающей территории и попал под колеса "Лады Веста", — уточнили в ведомстве.

Еще одна авария с участием несовершеннолетнего произошла в Санкт-Петербурге. Женщина за рулем BMW сбила 11-летнего мальчика. Он перебегал дорогу вне зоны пешеходного перехода. По словам виновницы ДТП, она не сразу увидела ребенка, поэтому не успела затормозить.

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авария лада велосипедист
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