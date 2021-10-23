Студенческая вечеринка в США закончилась смертью и ранениями

Атланта, 23 октября. Несколько человек получили ранения в результате стрельбы на студенческой вечеринке в американском штате Джорджия. Есть погибший, сообщает телеканал Fox News.

Инцидент произошел неподалеку от университета в городе Форт-Вэлли. Семь человек получили ранения, некоторые из них были госпитализированы. В каком состоянии они находятся, пока неизвестно. Еще один человек погиб.

Полиция продолжает устанавливать все обстоятельства произошедшего. Местных жителей призвали избегать место происшествия.

Ранее в американском городе Сэнфорд произошло другое происшествие. Поток воды внезапно во время обеда хлынул в один из ресторанов из-за мощного ливня. Людям пришлось вставать на стулья, столы и барную стойку, чтобы спастись от мощной волны.