«Физкульт-привет». Российские кибер-чемпионы, золото в гимнастике и триумф вратаря

На этой неделе российские спортсмены особенно отличились и порадовали наших болельщиков блестящими победами. Парни из команды Team Spirit обошли всех соперников и неожиданно для самих себя стали чемпионами мира на турнире The International по игре Dota 2.

Молодые ребята из России и Украины стали чуть ли не национальными героями. А вот триумф нашей гимнастки Ангелины Мельниковой даже не показали по телевизору. При этом уроженка Воронежа завоевала личное золото на чемпионате мира по спортивной гимнастике. Награду высокой пробы в данном виде спорта у нашей страны не было целых десять лет.

На этом достижения не заканчиваются. Недооцененный в России футболист Никита Хайкин играл за норвежскую команду на турнире Лига конференций. В матче с итальянским клубом «Рома» он пропустил только один мяч. Тогда как в ворота соперников прилетело целых шесть голов.

Еще не устали от побед наших спортсменов? Тогда включайте новый выпуск передачи «Физкульт-привет».