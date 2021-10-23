Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 октября 22:27
22:20
Спорт
Российский теннисист Карацев пробился в финал Кубка Кремля
22:17
Видео
«Грани свободы» с Мирой Тэрада. Иван Мельников
22:11
Происшествия
CTV: один человек стал жертвой стрельбы в жилом доме в канадском Торонто
21:53
Общество
Новые ограничения вступают в силу в Петербурге с 30 октября
21:29
Видео
«Физкульт-привет». Российские кибер-чемпионы, золото в гимнастике и триумф вратаря
21:29
Армия
«Страна.ua»: США хотят «откупиться» от Киева комплексами Javelin вместо членства в НАТО
21:24
Шоу-бизнес
Дайнеко восхитила поклонников фото в купальнике без фильтров
21:18
Шоу-бизнес
Юлия Савичева тепло поздравила мужа с годовщиной свадьбы
21:17
Происшествия
Житель Калужской области наехал на юного велосипедиста
21:16
Происшествия
Студенческая вечеринка в США закончилась смертью и ранениями
Все новости

Эксперты Defence24 похвастались украденными у России военными технологиями
Армия
Эксперты Defence24 похвастались украденными у России военными технологиями
wikipedia.org  /  Adrian Iordănescu/CC BY-SA 3.0

Варшава, 23 октября. Польский переносной зенитно-ракетный комплекс Piorun был создан с использованием наработок российских конструкторов. Об этом сообщает польское издание Defence24.

Журналисты утверждают, что польский ПЗРК Piorun якобы будет превосходить по характеристикам российскую «Вербу». При этом к настоящему моменту Piorun даже не запущен в серийное производство.

«Никто в Польше не скрывает, что ПЗРК были созданы на основе знаний, полученных польскими конструкторами и инженерами при испытаниях российских зенитных установок», — говорится в публикации.

Эксперты Defence24 уверены, что Россия и Польша соревнуются друг с другом в качестве создаваемых вооружений. Они попытались сравнить характеристики российского ПЗРК «Верба» и польского Piorun. По их словам, российский ПЗРК имеет максимальную дальность пять километров, а высоту — 3,5 километра. В то время как польский комплекс якобы может похвастаться дальностью действия свыше 6,4 километра, а высотой — в четыре километра.

Ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Варшава намерена разместить 250 американских танков Abrams на востоке страны. По его словам, такая дислокация «современнейших» боевых машин позволит снизить риск «нападения» на страну.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Эксперты Defence24 похвастались украденными у России военными технологиями
россия польша пзрк
Комментировать