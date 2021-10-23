Эксперты Defence24 похвастались украденными у России военными технологиями

Варшава, 23 октября. Польский переносной зенитно-ракетный комплекс Piorun был создан с использованием наработок российских конструкторов. Об этом сообщает польское издание Defence24.

Журналисты утверждают, что польский ПЗРК Piorun якобы будет превосходить по характеристикам российскую «Вербу». При этом к настоящему моменту Piorun даже не запущен в серийное производство.

«Никто в Польше не скрывает, что ПЗРК были созданы на основе знаний, полученных польскими конструкторами и инженерами при испытаниях российских зенитных установок», — говорится в публикации.

Эксперты Defence24 уверены, что Россия и Польша соревнуются друг с другом в качестве создаваемых вооружений. Они попытались сравнить характеристики российского ПЗРК «Верба» и польского Piorun. По их словам, российский ПЗРК имеет максимальную дальность пять километров, а высоту — 3,5 километра. В то время как польский комплекс якобы может похвастаться дальностью действия свыше 6,4 километра, а высотой — в четыре километра.

Ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Варшава намерена разместить 250 американских танков Abrams на востоке страны. По его словам, такая дислокация «современнейших» боевых машин позволит снизить риск «нападения» на страну.