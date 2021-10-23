Тимати посмеялся над повторным участием Дарьи Клюкиной в шоу «Холостяк»

Москва, 23 октября. Рэпер Тимати опубликовал в Instagram несколько фотографий с белой розой и подогрел слухи о повторном участии в шоу «Холостяк» на ТНТ. В ответ на уточняющий вопрос одной из подписчиц он посмеялся над Дарьей Клюкиной, которая дважды боролась за сердца мужчин в проекте.

Создатели шоу «Холостяк» уже несколько недель проводят кастинги среди девушек, которые будут бороться за сердце нового главного героя. Однако кто им станет, пока не известно. Съемочная группа сообщила, что в начале будет два жениха и девушкам предстоит выбрать только одного. Сразу после этого в Сети появились слухи, что Тимати снова будет искать свою любовь на телевидении.

Новую волну обсуждений на эту тему создал сам рэпер, поделившийся кадрами с фотосессии, где позирует с белой розой в руках.

«Just stop and smell the roses», — написал исполнитель, что в переводе на русский язык значит «Просто остановись и понюхай розы».

Фолловеры тут же отреагировали на пост 38-летнего холостяка. Одна из девушек задалась вопросом, а не планирует ли рэпер снова стать главным героем романтичного шоу. Тимати не стал ее игнорировать и пошутил в ответ.

«Клюкиной можно два раза, а мне нет, что ли?» — написал Тимати, сопроводив фразу эмодзи «смех до слез».

Prt Scr instagram.com / @timatiofficial

В прошлом сезоне «Холостяка» Тимати выбрал Екатерину Сафарову. Пара попыталась построить отношения, но из этого ничего не вышло. После расставания девушку заподозрили в романе с братом музыканта.