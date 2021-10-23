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ВМС Великобритании выставили на продажу уникальное вспомогательное судно Argus

  /   Обновлено: 23 октября 2021 21:09
Армия
ВМС Великобритании выставили на продажу уникальное вспомогательное судно Argus
wikipedia.org

Лондон, 23 октября. Королевские Военно-морские силы Великобритании выставили на продажу единственное в своем роде вспомогательное судно Argus.

Британское адмиралтейство приобрело 190-метровый контейнеровоз MV Contender Bezant в 1984 году, после чего корабль получил название Argus и новое предназначение — на него была установлена летная палуба для подготовки морской авиации.

Однако в 1999 году началась война и судно переквалифицировали в плавучий госпиталь, развернув в его трюмах хирургическое, радиологическое и реанимационное отделение. При этом статус Argus оставался странным — он не был окрашен в белый цвет с красными крестами на боках, а потому не считался полноценным госпитальным кораблем. Помимо этого, судно имело на вооружении четыре пулемета калибра 7,62 мм и две 20-миллиметровые автоматические пушки.

Впрочем, Argus принес немало пользы британским ВМС в качестве вертолетоносца. Примечательно, что текущая или следующая командировка может стать для него последней в военной службе 41-летнего корабля.

Ранее сообщалось, что экипаж авианосца HMS Prince of Wales Военно-морских сил Великобритании впервые задействовал реактивные беспилотники QinetiQ Banshee Jet 80+ в рамках учений.

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