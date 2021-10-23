Генерал Лапин: учения сил ОДКБ стали ответом на обострение ситуации в Афганистане

Москва, 23 октября. Маневры сил ОДКБ «Боевое братство — 2021» стали ответной мерой на обострение обстановки в афганской республике. Об этом заявил командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин.

По словам командующего ЗВО Александра Лапина, оперативно-стратегические учения коллективных сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Боевое братство — 2021» были призваны обезопасить участников ОДКБ от возможной террористической угрозы.

«Завершившиеся масштабные учения в Таджикистане с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ стали одной из важнейших ответных мер на резкое обострение обстановки в Афганистане», — подчеркнул Лапин.

Он добавил, что в ходе маневров были применены новейшие средства разведки, связи, радиоэлектронной борьбы, медицинского и материально-технического обеспечения.

Ранее генсек ОДКБ Станислав Зась заявил, что крупные маневры «Боевое братство — 2021» стали свидетельством защищенности Таджикистана от внешних угроз, в том числе террористического порядка.