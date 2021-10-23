Ростех: акустический обнаружитель беспилотников «Атака-Шорох» прошел заводские испытания

Москва, 23 октября. Новейший звуковой обнаружитель беспилотников «Атака-Шорох» завершил заводские испытания. Об этом сообщил представитель госкорпорации «Ростех» в рамках выставки «Интерполитех-2021».

В сообщении отмечается, что новинка оснащена сверхчувствительными микрофонами, позволяющими определить на расстоянии местонахождение приближающегося БПЛА, передает ТАСС.

«Модуль акустической разведки "Атака-Шорох" производства холдинга "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" успешно прошел заводские приемо-сдаточные испытания», — заявили в Ростехе.

По словам представителя госкорпорации, на испытаниях модуль применялся в составе его мобильной версии «Атака-Трофи», в составе комплекса радиочастотного обнаружения и подавления беспилотников, а так же как самостоятельная система обнаружения БПЛА по акустическому шуму.

Ранее сообщалось, что в КНР копии советских истребителей МиГ-19 стали беспилотниками. Соответствующие кадры самолетов появились в аккаунте Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая.