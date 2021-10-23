Польская армия получила очередную партию тяжелых самоходных минометов Rak

Варшава, 23 октября. Вооруженные силы Польши получили уже десятый ротный комплект тяжелых минометов M120K Rak, сообщила пресс-служба военного ведомства страны.

Самоходные минометы в количестве восьми единиц и четыре командирских автомобиля поставлены в 21-ю Пидгальскую стрелковую бригаду компанией Huta Stalowa Wola. Таким образом общее количество тяжелых самоходных минометов M120K Rak в ВС Польши доведено до 80 единиц при 40 командирских машинах.

При этом в механизированных и танковых бригадах армии Польши самоходные минометы поставляются на гусеничном шасси, отметили представители польского минобороны.

Ранее президент России Владимир Путин напомнил польским властям, что перед началом Второй мировой войны Варшава участвовала в разделе Чехословакии вместе с немецкими нацистами, однако этот очевидный факт не ставится в упрек современным руководителям страны.