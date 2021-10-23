Упавший на лед Даня Милохин сразил жюри «Ледникового периода»

Москва, 23 октября. Популярный блогер Даня Милохин участвует в новом сезоне «Ледникового периода» в паре с фигуристкой Евгенией Медведевой. Несмотря на то что кумир молодежи несколько раз упал, жюри все равно высоко оценило его номер.
Поклонники «Ледникового периода» уже могут посмотреть в Сети четвертый выпуск нового сезона проекта с Даней Милохиным. Блогер вместе с фигуристкой Медведевой последним вышел на лед. Пара каталась в образе школьников советского времени под песню «Зурбаган» Владимира Преснякова.
Во время номера Милохин пару раз упал — в начале падение было постановочным, а вот в конце настоящим. Кроме этого, блогер допустил еще ряд технических ошибок, но члены жюри все равно остались довольны.
«Вы невероятно вместе смотритесь, чувствуете друг друга. Даня, который покорил сердца молоденьких совсем девочек, теперь у тебя нет никаких границ, и сейчас вся страна смотрит на тебя так же, как и я смотрела — с максимальным волнением и пожеланием, чтобы все у вас получилось», — сказала сраженная выступлением Пелагея.
Татьяна Тарасова присоединилась к певице и заявила, что очень благодарна паре за номер. Она отметила, что Милохин правильно поднимал и переворачивал Медведеву. В итоге пара набрала 11,94 балла из 12 возможных.
В одном из первых выпусков нового сезона «Ледникового периода» Тарасова пригрозила Милохину из-за Медведевой. Она не хочет, чтобы блогер ронял фигуристку на лед.