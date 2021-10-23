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Упавший на лед Даня Милохин сразил жюри «Ледникового периода»
Шоу-бизнес
Упавший на лед Даня Милохин сразил жюри «Ледникового периода»
instagram.com  /  @danya_milokhin

Москва, 23 октября. Популярный блогер Даня Милохин участвует в новом сезоне «Ледникового периода» в паре с фигуристкой Евгенией Медведевой. Несмотря на то что кумир молодежи несколько раз упал, жюри все равно высоко оценило его номер.

Поклонники «Ледникового периода» уже могут посмотреть в Сети четвертый выпуск нового сезона проекта с Даней Милохиным. Блогер вместе с фигуристкой Медведевой последним вышел на лед. Пара каталась в образе школьников советского времени под песню «Зурбаган» Владимира Преснякова.

Во время номера Милохин пару раз упал — в начале падение было постановочным, а вот в конце настоящим. Кроме этого, блогер допустил еще ряд технических ошибок, но члены жюри все равно остались довольны.

Упавший на лед Даня Милохин сразил жюри «Ледникового периода»
prt scr Первый канал /

«Вы невероятно вместе смотритесь, чувствуете друг друга. Даня, который покорил сердца молоденьких совсем девочек, теперь у тебя нет никаких границ, и сейчас вся страна смотрит на тебя так же, как и я смотрела — с максимальным волнением и пожеланием, чтобы все у вас получилось», — сказала сраженная выступлением Пелагея.

Татьяна Тарасова присоединилась к певице и заявила, что очень благодарна паре за номер. Она отметила, что Милохин правильно поднимал и переворачивал Медведеву. В итоге пара набрала 11,94 балла из 12 возможных.

В одном из первых выпусков нового сезона «Ледникового периода» Тарасова пригрозила Милохину из-за Медведевой. Она не хочет, чтобы блогер ронял фигуристку на лед.

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ледниковый период жюри Милохин
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