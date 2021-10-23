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Харламов успокаивался после ссоры с Асмус при помощи компьютерных игр
Шоу-бизнес
Харламов успокаивался после ссоры с Асмус при помощи компьютерных игр
instagram.com  /  @asmuskristina

Москва, 23 октября. Юморист и шоумен Гарик Харламов поделился некоторыми деталями семейной жизни со своей экс-супругой, актрисой Кристиной Асмус. Комик признался, что у него с бывшей женой случались серьезные конфликты.

Харламов вспомнил о неудавшемся браке в эфире YouTube-шоу «Ошуительное Хоу». На эти мысли юмориста навела новость о мужчине, который после конфликта с женой прошел 450 километров, чтобы успокоиться.

Шоумен напомнил, что у него было две супруги. По словам комика, со второй женой, то есть, с Асмус они как-то очень сильно поругались. После ссоры Харламов успокаивался при помощи компьютерных игр.

«Я прошел всего «Ассасина»», — заявил юморист, имея в виду игру Assassin's Creed.

Брак звездной пары продлился всего семь лет, несмотря на общую дочь. Харламов и Асмус объявили о разводе в прошлом году, при этом поклонникам оставалось лишь гадать о точных причинах разрыва. Некоторые считали, что к расставанию супругов привели слишком откровенные кадры с актрисой из фильма «Текст». По мнению других, звезда сериала «Интерны» решила уйти от располневшего мужа.

После развода Кристина Асмус долго молчала о личной жизни. Лишь недавно бывшая жена Харламова призналась, что у нее есть таинственный избранник. Актриса отметила, что уже познакомила его с семьей и друзьями.

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харламов знаменитости асмус
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