ABBA представила трек сорокалетней давности

Стокгольм, 23 октября. Шведский квартет ABBA сообщил поклонникам в Instagram о выпуске неизданной в 1978-м году песне Just a notion. Композиция уже доступна для прослушивания в Сети.

Песня Just a notion должна была войти в альбом Voulez-Vous, но этого не случилось. Композиция более 40 лет находилась в загашнике музыкального коллектива. Композитор Бьорн Ульвеус заявил, что не может объяснить, почему трек так и не стал частью альбома.

«Это хорошая песня с потрясающим вокалом. Мы сыграли ее для издателя во Франции, а потом еще и нескольким друзьям, которым мы доверяли. И как я помню, трек им очень понравился», — объяснил в Instagram Бьорн.

Пользователи Сети положительно отреагировали на премьеру трека в комментариях к соответствующему посту. Они заявили, что песню давно пора было представить миру.

В начале осени группа ABBA получила приглашение поучаствовать в международном песенном конкурсе «Евровидение». Коллективу даже разрешили презентовать песню после 1 сентября.