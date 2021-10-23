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ABBA представила трек сорокалетней давности

  /   Обновлено: 23 октября 2021 20:55
Общество
ABBA представила трек сорокалетней давности
wikipedia.org  /  CC BY-SA 3.0

Стокгольм, 23 октября. Шведский квартет ABBA сообщил поклонникам в Instagram о выпуске неизданной в 1978-м году песне Just a notion. Композиция уже доступна для прослушивания в Сети.

Песня Just a notion должна была войти в альбом Voulez-Vous, но этого не случилось. Композиция более 40 лет находилась в загашнике музыкального коллектива. Композитор Бьорн Ульвеус заявил, что не может объяснить, почему трек так и не стал частью альбома.

«Это хорошая песня с потрясающим вокалом. Мы сыграли ее для издателя во Франции, а потом еще и нескольким друзьям, которым мы доверяли. И как я помню, трек им очень понравился», — объяснил в Instagram Бьорн.

Пользователи Сети положительно отреагировали на премьеру трека в комментариях к соответствующему посту. Они заявили, что песню давно пора было представить миру.

В начале осени группа ABBA получила приглашение поучаствовать в международном песенном конкурсе «Евровидение». Коллективу даже разрешили презентовать песню после 1 сентября.

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песня abba трек just a notion
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