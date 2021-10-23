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«Калашников» показал на видео обновленный пистолет-пулемет ППК-20
Армия
«Калашников» показал на видео обновленный пистолет-пулемет ППК-20
ФБА «Экономика сегодня»  /  Борис Гришин

Москва, 23 октября. Разработанный специалистами концерна «Калашников» пистолет-пулемет ППК-20 показали на видео во всех подробностях.

Презентация ППК-20 состоялась летом на форуме «Армия-2021». Длина пистолета-пулемета со сложенным телескопическим прикладом составляет 41 сантиметр, в боевом положении — 60 сантиметров. Масса автомата без боеприпасов составляет 2,6 килограмма.

Новый ППК-20 получил планку Пикатинни, которая позволяет оснащать оружие тактическим фонарем, оптическим прицелом и инфракрасным целеуказателем. По словам разработчиков, используемые в ППК-20 патроны калибра девять миллиметров способны пробивать бронежилеты третьего класса защиты. Темп стрельбы пистолета-пулемета составляет 800 выстрелов в минуту. Емкость магазина — 30 патронов.

Ранее стало известно, что Воздушно-десантные войска РФ стали первыми вооруженными формированиями, которые полностью перешли на новейшие стрелковые автоматы АК-12, разработанные концерном «Калашников». В настоящее время военнослужащие осваивают новые АК-12 на стрельбищах. В ближайшем будущем разведчики и спецназовцы опробуют автоматы в условиях ночного времени суток, оснастив их тепловизорами и глушителями.

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