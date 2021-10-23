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Эвакуаторы для комплексов «Искандер» поступят в танковую армию ЗВО до конца 2021 года
Армия
Эвакуаторы для комплексов «Искандер» поступят в танковую армию ЗВО до конца 2021 года
Prt Scr youtube.com  /  moria4ok

Санкт-Петербург, 23 октября. Ремонтно-эвакуационные машины РЭМ-КС, созданные на шасси четырехосных вездеходов Брянского автомобильного завода, поступят в танковую армию Западного военного округа (ЗВО) до конца этого года.

Известно, что ремонтно-эвакуационные машины РЭМ-КС были неоднократно представлены на международных военно-технических форумах «Армия». Их уникальные возможности привлекали внимание специалистов и гостей масштабного оружейного мероприятия.

Стоит отметить, что таких тягачей существует два варианта — одни имеют стандартную кабину, а другие оборудованы дополнительной защитой. При помощи РЭМ-КС, чей вес составляет порядка 29000 килограммов, можно ремонтировать различные колесные шасси спецназначения, включая самоходные пусковые установки «Искандер», проводить техобслуживание и чинить армейскую технику.

Тягачи РЭМ-КС способны эвакуировать неисправное транспортное средство несколькими способами, в том числе буксированием и передвижением полупогрузкой. Они также оборудованы краном-манипулятором и имеют в своем «арсенале» необходимые инструменты для пайки, покраски, резки и электросварки.

Ранее сообщалось, что оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-Э» показал беспрецедентную точность на стрельбах у иностранного заказчика.

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