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В Калифорнии учительницу отстранили из-за «индейского танца» перед учениками
Весь мир
В Калифорнии учительницу отстранили из-за «индейского танца» перед учениками
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Риверсайд, 23 октября. Учительница средней школы из города Риверсайд, штат Калифорния, была отправлена в административный отпуск после того, как в социальных сетях появилось видео, где она пародирует танец индейцев. Ролик выложила одна из представительниц коренного населения Акалей Браун.

На кадрах преподавательница в повязке с вырезанными перьями прыгает по классу и выкрикивает различные слова, имитируя речь индейцев, затем она садится на стол и притворяется, что молится богине воды.

«Богиня воды, я снова прошу тебя, пожалуйста, расскажи мне тайную индийскую песнь», — говорит она.

Ролик вызвал критику со стороны коренного населения города и жителей штата.

«Такое поведение больше нельзя замалчивать. Мы должны встать на защиту нашей молодежи. Мы должны положить конец жестокому обращению и дискриминации в отношении коренного населения в школах. Такому поведению нет оправдания. Мы уже не в 1960-х годах, она должна понимать это», — написала под видео Браун.

«Самое безумное в этом то, что она все спланировала. Она спланировала всю эту оскорбительную историю, которая должна была сопровождать этот странный урок, и ни разу не подумала, что это не очень хорошая идея», — написала другая пользовательница в комментариях под записью.

После случавшегося Объединенный школьный округ Риверсайда заявил, что поведение учителя «неприемлемо и оскорбительно для коренных американцев». По данному факту начато расследование, а преподавателя временно отстранили от работы и отправили в административный отпуск.

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