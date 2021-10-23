Ученые Гавайского университета обнаружили новую «планету-младенца» в облаке Тельца

Гонолулу, 23 октября. Группа исследователей из Гавайского университета обнаружила одну из самых маленьких планет, когда-либо замеченных в облаке Тельца. Подробные результаты исследования опубликованы в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

За всю историю астрономии учеными были открыты тысячи небесных тел, однако новая планет отличается от всех ранее известных. Дело в том, что она сформировалась относительно недавно и ее можно наблюдать с Земли. Планета получила название 2M0437b и располагается на более широкой орбите, чем планеты Солнечной системы. Ее расстояние от родительской звезды почти в 100 раз превышает расстояние между Землей и Солнцем, что также облегчает процесс наблюдения.

Исследователи подсчитали, что 2M0437b в несколько раз больше Юпитера и сформировалась вместе со своей звездой несколько миллионов лет назад. Примерно в то же время на Земле образовались Гавайские острова, откуда современные астрономы вели наблюдения.

Планета 2M0437b очень молодая, раскалена и полна энергии. Ее дальнейшее изучение позволит лучше понять многие процессы. В том числе проследить процесс формирования планет и их развития. Это также позволит лучше понять, как образовалась Земля и Солнечная система.

Не так давно радиообсерватория ALMA обнаружила новые галактики на краю Вселенной. Во время наблюдений за галактиками REBELS-12 и REBELS-29 ученые заметили яркие выбросы на расстоянии в тысячи световых лет. По счастливой случайности ими оказались новые скопления звезд.