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В ООН обеспокоены увеличившимся потоком мигрантов в Панаму
Весь мир
В ООН обеспокоены увеличившимся потоком мигрантов в Панаму
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Панама, 23 октября. В ООН сообщили, что число мигрантов, пересекающих Панаму, во вторую неделю октября, по сравнению с сентябрем, удвоилось. Большинство из них — беженцы из Гаити.

По данным международной организации, в миграционный пункт Лос-Планес в провинции Чирики, недалеко от границы с Коста-Рикой, ежедневно прибывает в среднем 1,9 тыс. мигрантов. Кроме того, в ООН отметили новые формы нелегального въезда через различные пункты, например, город Рио-Серено.

В настоящее время правительства Панамы и Коста-Рики разработали план возобновления операции «Контролируемый поток» для отслеживания транзита мигрантов от южной до северной границы.

В начале августа власти Панамы созвали региональное совещание, посвященное вопросам миграционного кризиса, который переживает государство. С начала года в страну прибыло около 46 тыс. беженцев, еще 15 тыс. остаются в приграничных районах Колумбии.

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