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Сотни сотрудников столичного порта ДРК вышли на улицы с требованием выплаты зарплат
Весь мир
Сотни сотрудников столичного порта ДРК вышли на улицы с требованием выплаты зарплат
wikipedia.org  /  MONUSCO/Myriam Asmani / CC BY-SA 2.0

Киншаса, 23 октября. Сотни работников Коммерческого общества портов и перевозок (SCPT) в Демократической Республике Конго напали на штаб-квартиру организации, требуя выплаты зарплат.

Недовольные манифестанты ломали двери, разбивали окна, сжигали мебель и участвовали в столкновениях с полицейскими. По словам протестующих, руководство компании более трех лет задерживает оплату труда.

Для разгона толпы стражи порядка применили оружие нелетального действия и гранаты со слезоточивым газом, которые забрасывались в здание SCPT. В это время работники фирмы танцевали вокруг груды испорченного имущества и бросали камни в правоохранителей. Данных о пострадавших пока не поступало.

Недовольные жители бастуют с 15 октября. Они утверждают, что правительство задолжало компании 207 миллионов долларов.

«Министр финансов блокирует наше требование, в то время как рабочие страдают. У нас более 38 месяцев просроченной задолженности, которая нам не была выплачена», — заявил профсоюзный лидер Папи Димок.

В конце сентября полиция страны сорвала два митинга, организованных оппозиционными партиями во главе с «Ламука». Недовольство жителей вызвали политика Независимой национальной избирательной комиссии (CENI) и попытки властей отложить выборы на два года.

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