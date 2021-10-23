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ООН останавливает полеты в эфиопский город Мекелле после неудачной посадки самолета
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ООН останавливает полеты в эфиопский город Мекелле после неудачной посадки самолета
Весь мир
ООН останавливает полеты в эфиопский город Мекелле после неудачной посадки самолета
pixabay.com  /  RENE RAUSCHENBERGER

Аддис-Абеба, 23 октября. Организация Объединенных Наций приостановила полеты в столицу штата Тыграй после того, как самолет с 11 пассажирами вынужденно прервал посадку в Мекелле. Об этом сообщил официальный представитель ООН Стефан Дюжаррик.

По словам чиновника, разрешение на рейс гуманитарной воздушной службы миссии (UNHAS) выдали федеральные власти. Однако на подлете к аэропорту главного города мятежного региона пилоты «получили инструкции из диспетчерской вышки прервать процесс приземления».

Самолет вынужденно развернулся в направлении Аддис-Абебы. На данный момент специалисты ООН собирают информацию и тщательно изучают обстоятельства произошедшего.

ООН останавливает полеты в эфиопский город Мекелле после неудачной посадки самолета
pexels.com / Nur Andi Ravsanjani Gusma

Ранее сообщалось, что национальные силы обороны страны отбили наступление сепаратистов «Народного фронта освобождения Тыграя» (НФОТ) и сохранили контроль над ключевыми городами в регионе Амхара. После этого в социальных сетях и ряде средств массовой информации появились вбросы, якобы ВВС африканского государства наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры в Мекелле.

Однако эти данные опроверг глава по связям с общественностью Правительства Эфиопии Легессе Тулу. По словам чиновника, военные летчики уничтожают только разведанные заранее склады с вооружением и тренировочные лагери боевиков.

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