Соловьев сравнил поведение Собчак и Болдуина после смертельных трагедий

Москва, 23 октября. Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал новость об актере Алеке Болдуине, пришедшем на церемонию прощания с оператором Галиной Хатчинс, которую случайно застрелили на съемках фильма. В связи с этим случаем журналист напомнил о поведении светской львицы Ксении Собчак после смертельной аварии в Сочи.

Внимание публики и СМИ к Болдуину оказалось приковано из-за трагедии на съемочной площадке фильма «Ржавчина». Актер стрелял из реквизитного оружия, но в стволе оказался боевой патрон. В результате Хатчинс получила ранение и позднее скончалась, также пострадал режиссер Джоэл Соуса. Болдуин посетил закрытую церемонию прощания с оператором.

«А Собчак вела свадьбу в Италии… Никаких параллелей. Просто наблюдение», — написал об этой новости Соловьев в своем Telegram-канале.

Prt Scr youtube.com / Осторожно: Собчак

Журналист с сарказмом спросил, видел ли кто-то светскую львицу на похоронах женщины, погибшей в ДТП в Сочи. Таким образом, телеведущий сравнил поведение Собчак и Болдуина после трагичных событий.

Напомним, знаменитая блондинка оказалась в центре скандала после аварии с Mercedes, на заднем сиденье которого она ехала в аэропорт. Люксовый седан выехал на встречку и врезался в автомобиль Volkswagen. Пассажирка встречной машины погибла на месте, Собчак же уехала с места трагедии сразу после ДТП.

Многие осудили светскую львицу за поведение после аварии. Действиями знаменитости возмутились даже в украинских соцсетях.