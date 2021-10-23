Агата Муцениеце не спит ночами из-за участия в «Ледниковом периоде» в паре с Энбертом

Москва, 23 октября. Актриса Агата Муцениеце в новом выпуске влога «Прилучные будни» рассказала, что сильно переживает из-за участия в очередном сезоне «Ледникового периода» на Первом канале. Она плохо спит, так как думает, что тянет фигуриста Александра Энберга вниз проекта.

Прошлой партнершей Александра Энберта была актриса Ольга Кузьмина, которая блестяще демонстрировала навыки в каждом номере. В финале шоу пара набрала наибольшее количество баллов и заняла первое место. В новом сезоне «Ледникового периода» фигурист выступает с Агатой Муценице, которая с трудом выполняет те или иные элементы на коньках.

«Очень не хочу подвести Сашу. Он прекрасный партнер, такой чистый, искренний, старательный. Он в прошлом году шел на классном уровне, а я тяну его вниз», — заявила актриса.

Бывшая жена Павла Прилучного призналась поклонникам, что не спит ночами. В темное время суток она анализирует свои номера и пытается понять, чем именно недовольна тренер и председатель жюри проекта Татьяна Тарасова. Муцениеце расстраивается, когда ей делают замечание, но подчеркивает, что старается изо всех сил.

В первой половине октября фигуристка Татьяна Навка отчитала Агату Муцениеце за отсутствие артистизма в номерах в паре с Александром Энбертом. По ее мнению, актриса должна быть увереннее в себе.