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Гейр Педерсен подвел итоги шестой сессии конституционного комитета Сирии
Весь мир
Гейр Педерсен подвел итоги шестой сессии конституционного комитета Сирии
wikipedia.org  /  International Peace Institute

Женева, 23 октября. Специальный посланник ООН по Сирии Гейр Педерсен провел пресс-конференцию по итогам шестого раунда переговоров по новой Конституции Сирийской Арабской Республики (САР), который завершился в Женеве.

Мероприятие с участием дипломата продолжалась меньше семи минут. Педерсен лишь сказал о «большом разочаровании» по завершении дискуссий между представителями сирийских властей и оппозиции, поскольку сторонам не удалось достичь консенсуса.

«У нас не было надлежащего понимания того, как продвигать процесс вперед. Мы пришли к выводу, что не сумели достичь достаточного прогресса и не можем продолжать в прежнем режиме», — объяснил он.

Педерсен заявил, что правительственная делегация отказалась представлять новые тексты, ограничившись подготовкой порученной ей части. В свою очередь оппозиционные группы рассматривали только предложения, выдвинутые другими сторонами.

Позиции сторон

Представитель официального Дамаска Ахмад Кузбари сообщил, что причиной срыва переговорного процесса стали делегаты от оппозиционных сил.

«Наша делегация подтверждает свое стремление продолжать и позитивно участвовать в работе сирийского конституционного комитета», — сказал он.

Противники сирийского правительства в свою очередь признавать вину отказываются, заявляя, что на переговорах не было попыток достижения консенсуса.

Как шли переговоры

Малая группа конституционного комитета Сирии, представленная тремя блоками — правительство, оппозиция и гражданское общество, собралась 18 октября. Целью встречи стало создание нового проекта главного закона страны. И тогда Педерсон демонстрировал позитивный настрой о ходе будущих переговоров.

«Новинка этого раунда состоит в том, что мы фактически начнем процесс разработки конституционной реформы в Сирии», — сказал спецпосланник ООН по САР.

Гейр Педерсен подвел итоги шестой сессии конституционного комитета Сирии
Prt Scr youtube.com / Ruptly

Уже в первый же день встречи были представлены начальные шесть пунктов нового проекта главного закона Сирийской Арабской Республики. В них утверждался суверенитет, независимость и территориальная целостность страны. Однако потом ситуация изменилась.

«Справедливо сказать, что за четыре дня были взлеты и падения. Первые три дня прошли хорошо, но потом был один тяжелый день», — объяснялся Педерсен.

Гейр Педерсен подвел итоги шестой сессии конституционного комитета Сирии
Prt Scr youtube.com / Ruptly

В итоге делегаты договорились разделить работу над главным законом САР по тематическим частям. Правительственному блоку было поручены рассмотреть те положения, которые были приняты в первый день шестого раунда переговоров.

Оппозиция взяла на себя часть текста, которая относится к силовому блоку, касающемуся армии и полиции. Представители гражданского общества занялись подготовкой раздела, в котором говорится о верховенстве закона.

Что дальше

Несмотря на неудачный итог состоявшихся переговоров, в ООН сохраняют надежду на возобновление диалога. Специальный посланник ООН по Сирии отметил положительный момент дискуссии.

«На минувшей неделе было установлено доверие, которое можно укрепить. Но для дальнейшего движения вперед нужна политическая воля, чтобы различия в позициях сторон были сведены к минимуму», — подытожил Гейр Педерсен.

Чиновник не смог назвать дату следующей швейцарской встречи, поэтому неизвестно, когда состоится седьмой раунд переговоров. В ближайшее время планируется согласование общих принципов всеми представленными в конституционном комитете блоками. Однако по словам сопредседателя комитета от сирийской оппозиции Хади аль-Бахра, новое заседание может состояться в ноябре и декабре.

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