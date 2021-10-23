Палата представителей Ливии передала законы о выборах в избирательную комиссию

Тобрук, 23 октября. Палата представителей Ливии передала законы о президентских и парламентских выборах в Высшую избирательную комиссию (ВИК) для официального принятия в качестве конституционной основы. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Процесс голосования, как ожидается, состоится через два месяца. Мероприятие является важным шагом, который может повысить шансы на своевременную реализацию плебисцита.

«Парламент направил законы о выборах после внесения поправок по просьбе ВИК, несмотря на противодействие Высшего государственного совета (ВГС) в знак протеста против его неучастия в их разработке», — говорится в сообщении.

Палата представителей дополнила статью 12 «Об отстранении кандидата в президенты», статью 16 «Об определении дня голосования», статью 20 «Об информировании кандидата о нарушении одного из условий», статью 22 «Об отказе от кандидатуры» и статью 50 «Об обжаловании выборов».

Таким образом, парламент выполнил миссию и завершил необходимые конституционные и правовые процедуры для организации предстоящих всеобщих выборов. Теперь финальная стадия за Высшей избирательной комиссией.

«ВИК продолжит материально-техническую подготовку к плебисциту. При этом ожидается, что около 3 миллионов ливийских избирателей примут участие в процессе голосования внутри страны и за ее пределами», — добавили в ведомстве.

В ближайшие дни комиссия объявит об открытии парламентских и президентских выборов. В частности, специалисты назовут дату начала регистрации кандидатов на пост главы государства.