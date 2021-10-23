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Самолет ООН прервал посадку в столице эфиопского штата Тыграй из-за сообщения об авиаударе
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Самолет ООН прервал посадку в столице эфиопского штата Тыграй из-за сообщения об авиаударе
Весь мир
Самолет ООН прервал посадку в столице эфиопского штата Тыграй из-за сообщения об авиаударе
flickr.com  /  Graham Speirs

Аддис-Абеба, 23 октября. Транспортный самолет Организации Объединенных Наций с гуманитарным грузом на борту не смог совершить запланированную посадку в эфиопском городе Мекелле.

По данным местных СМИ, ссылающихся на неназванные источники, воздушное судно подошло к глиссаде. Однако командир корабля в последний момент принял решение вернуться в столичный аэропорт из-за сообщений диспетчеров об авиаударах национальных ВВС.

Глава по связям с общественностью правительства Легессе Тулу опроверг информацию сепаратистов «Народного фронта освобождения Тыграя» (НФОТ) о том, что военно-воздушные силы страны якобы атакуют объекты гражданской инфраструктуры в Мекелле.

Самолет ООН прервал посадку в столице эфиопского штата Тыграй из-за сообщения об авиаударе

Позже его поддержали сотрудники правительственной организации «Проверка фактов о текущих проблемах Эфиопии», которые сообщили, что национальные ВВС наносят авиаудары только по заранее разведанным точкам, а именно складам с тяжелым вооружением и боеприпасами, а также центрам подготовки боевиков.

Ранее стало известно, что вооруженные силы страны начали масштабное наступление на позиции сепаратистов в окрестностях города Гашена, что на востоке штата Амхара.

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