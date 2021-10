Россия и Эфиопия укрепят сотрудничество в сфере высоких технологий и инноваций

Аддис-Абеба, 23 октября. Посол России в Эфиопии Евгений Терехин провел рабочую встречу с министром инноваций и технологий африканской республики Белете Моллой, сообщается в официальном Twitter-аккаунте внешнеполитического ведомства РФ.

Собеседники обменялись мнениями по ряду научно-исследовательских и опытно-конструкторских проектов. В недалеком будущем, как предполагается, стороны могут начать активное взаимодействие по указанным направлениям.

On October 22, H.E. Mr. E. Terekhin, Ambassador of Russia to Ethiopia had a fruitful conversation with H.E. Mr. Belete Molla, Minister of Innovation and Technology of Ethiopia.

The interlocutors exchanged views on a number of bilateral research and development projects pic.twitter.com/84Hoe0mTx2