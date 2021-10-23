Россия и Эфиопия укрепят сотрудничество в сфере высоких технологий и инноваций

Аддис-Абеба, 23 октября. Посол России в Эфиопии Евгений Терехин провел рабочую встречу с министром инноваций и технологий африканской республики Белете Моллой, сообщается в официальном Twitter-аккаунте внешнеполитического ведомства РФ.

Собеседники обменялись мнениями по ряду научно-исследовательских и опытно-конструкторских проектов. В недалеком будущем, как предполагается, стороны могут начать активное взаимодействие по указанным направлениям.

On October 22, H.E. Mr. E. Terekhin, Ambassador of Russia to Ethiopia had a fruitful conversation with H.E. Mr. Belete Molla, Minister of Innovation and Technology of Ethiopia.

The interlocutors exchanged views on a number of bilateral research and development projects pic.twitter.com/84Hoe0mTx2 — Russia in Ethiopia (@RusEmbEthiopia) October 22, 2021

Это не единственный пример сотрудничества Москвы и Аддис-Абебы: летом сообщалось, что Российская Федерация выразила готовность оказать помощь в деле модернизации вооруженных сил. По мнению министра финансов оборонного ведомства Марты Льюиг, новое соглашение укрепит давнюю дружбу между государствами. К тому же, договоренность имеет весомое значение для подготовки профессиональных кадров в составе местных ВС.

В конце сентября секретарь Отдела внешних церковных связей иеромонах Стефан встретился с заместителем управляющего делами Эфиопской церкви священником Уэлдеиесусом Сефугалато. Тогда стороны также договорились укреплять взаимодействие в религиозном секторе.