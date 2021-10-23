Российский теннисист Рублев выступит на итоговом турнире ATP

Турин, 23 октября. Пятая ракетка мира Андрей Рублев квалифицировался на итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

Пресс-служба ATP сообщила на официальном сайте, что российский теннисист Андрей Рублев выступит на итоговом турнире. Соревнования пройдут с 14 по 21 ноября в итальянском Турине.

«Я так счастлив, что вновь буду соревноваться с восемью лучшими игроками мира. Это уникальный и престижный турнир, мне не терпится сыграть в Турине», — отметил российский теннисист.

Летом этого года Рублев завоевал золото Олимпийских игр в Токио в смешанном парном разряде. Россиянин выступал вместе с соотечественницей Анастасией Павлюченковой.

Ранее россиянка Екатерина Александрова впервые в карьере стала финалисткой теннисного Кубка Кремля. В решающем матче 37-я ракетка мира сыграет с эстонкой Анетт Контавейт.