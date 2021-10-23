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Премьер-министр ЦАР призвал чиновников к ответственному подходу в работе на благо страны
Весь мир
Премьер-министр ЦАР призвал чиновников к ответственному подходу в работе на благо страны
facebook.com  /  @primaturercaofficiel

Банги, 23 октября. Премьер-министр Центральноафриканской Республики Анри-Мари Дондра призвал чиновников к ответственному подходу в работе на благо населения, сообщает Le Potentiel Centrafricain.

По словам журналистов, глава правительства активно воплощает в жизнь политику президента Фостен-Арканжа Туадера, который, обладая высоким пониманием в управлении государственной машиной, предпринимает меры по скорейшему выводу страны из экономического кризиса.

«Дондра имеет необходимые качества для прогрессивного чиновника: усидчивость, пунктуальность, высокую компетентность, строгость и нацеленность на результат. Именно его работу отметил глава республики и назначил на столь высокий пост. Он на своем месте, и вряд ли кто-то сможет с этим поспорить», — говорится в статье.

Премьер-министр, как утверждают сотрудники издания, за счет ответственного подхода к выполнению обязанностей послал мощный сигнал всем государственным служащим, вынуждая их четко следовать инструкциям.

Премьер-министр ЦАР призвал чиновников к ответственному подходу в работе на благо страны
facebook.com / @primaturercaofficiel

«Анри-Мари Дондра побывал в различных департаментах, чтобы воочию убедиться в их эффективности и бесперебойной работе. Сектор здравоохранения, например, лежит в основе видения президента.

Глава правительства лично посетил профильное министерство, чтобы убедиться, что его сотрудники делают все от них зависящее для развития отрасли. Дондра остался доволен и заявил о необходимости поощрить всех. Кроме того, он призвал остальных к такому же ответственному подходу», — продолжают журналисты.

Премьер также организовал семинар для укрепления потенциала властей. В настоящее время каждый департамент разрабатывает собственный план контроля за действиями служащих.

Ранее государственный аппарат ЦАР провел заседание, на котором подвел итоги первых 100 дней работы Анри-Мари Дондра. Коллеги высоко оценили деятельность главы правительства и заявили о приверженности его политическому курсу.

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африка премьер-министр цар дондра
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