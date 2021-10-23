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Арктические танки Т-80БВМ прошли проверку на прочность в Мурманской области

  /   Обновлено: 23 октября 2021 20:18
Армия
Арктические танки Т-80БВМ прошли проверку на прочность в Мурманской области
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Союстов

Мурманск, 23 октября. Арктические мотострелковые подразделения Северного флота ВМФ РФ провели учения с использованием танков Т-80БВМ на одном из военных полигонов под Мурманском.

Т-80БВМ являются самыми морозоустойчивыми танками. Они способны заводиться даже при температуре минус 40 градусов по Цельсию. При этом танк может развивать скорость до 80 километров в час, преодолевать полосу препятствий и вести эффективный огонь во время движения. Кроме того, Т-80БВМ могут даже исполнять «танковый вальс».

«Тут первоначально личный состав обучен, просто подключается немножко художественный момент. И получается результат», — объяснил заместитель командира роты по вооружению Дмитрий Никифоров.

Ранее стало известно, что модернизированные танки Т-72БЗМ поступили на вооружение общевойскового объединения Западного военного округа в Калининградской области. Новые машины оснащены дизельными двигателями мощностью 1130 лошадиных сил. Кроме того, танк обладает дополнительной защитой башни, бортовых проекций и днища. Машина оборудована современными системами управления огнем и цифровыми средствами связи.

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