Арктические танки Т-80БВМ прошли проверку на прочность в Мурманской области

Мурманск, 23 октября. Арктические мотострелковые подразделения Северного флота ВМФ РФ провели учения с использованием танков Т-80БВМ на одном из военных полигонов под Мурманском.

Т-80БВМ являются самыми морозоустойчивыми танками. Они способны заводиться даже при температуре минус 40 градусов по Цельсию. При этом танк может развивать скорость до 80 километров в час, преодолевать полосу препятствий и вести эффективный огонь во время движения. Кроме того, Т-80БВМ могут даже исполнять «танковый вальс».

«Тут первоначально личный состав обучен, просто подключается немножко художественный момент. И получается результат», — объяснил заместитель командира роты по вооружению Дмитрий Никифоров.

Ранее стало известно, что модернизированные танки Т-72БЗМ поступили на вооружение общевойскового объединения Западного военного округа в Калининградской области. Новые машины оснащены дизельными двигателями мощностью 1130 лошадиных сил. Кроме того, танк обладает дополнительной защитой башни, бортовых проекций и днища. Машина оборудована современными системами управления огнем и цифровыми средствами связи.