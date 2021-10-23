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Бывшая супруга Прохора Шаляпина без объяснений сбежала из-под венца

  /   Обновлено: 23 октября 2021 20:11
Шоу-бизнес
Бывшая супруга Прохора Шаляпина без объяснений сбежала из-под венца
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Москва, 23 октября. Экс-супруга участника шестой «Фабрики звезд» Прохора Шаляпина, предпринимательница Лариса Копенкина оставила своего нового возлюбленного прямо в день свадьбы. Бизнесвумен буквально сбежала из-под венца.

Бывшая жена певца должна была выйти замуж за бизнесмена Василия Райского 23 октября. Однако на своей свадьбе Копенкина не появилась, отправив лишь сообщение своей подруге Диане Бичаровой, пишет kp.ru. Сбежавшая невеста не оставила никаких объяснений своего поступка.

«Что случилось, никто так и не понял. Лариса даже не удосужилась позвонить: прислала краткое сообщение, мол, я улетела, разберись с гостями и прочим», — возмутилась Бичарова.

Подруге экс-жены Шаляпина пришлось экстренно отменять банкет, обзванивать всех гостей и СМИ. По словам Бичаровой, Райский тоже ничего не объясняет и, похоже, находится в шоке из-за поступка Копенкиной.

Дозвониться до предпринимательницы не получается, ее несостоявшийся муж тоже не выходит на связь. Дочь бизнесмена Аника, уже привыкшая к его избраннице, рыдает и просит оставить ее в покое, поскольку сама не понимает, что произошло.

«Я на успокоительных, и мне очень тяжело говорить. Мы готовились к свадьбе, думали, как все успеть, и в один момент этого не стало...» — пожаловалась девушка.

Лариса Копенкина встречалась с Василием Райским около года. Незадолго до свадьбы она получила от возлюбленного обручальное кольцо за 3 миллиона рублей.

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Все новости / Шоу-бизнес / Бывшая супруга Прохора Шаляпина без объяснений сбежала из-под венца
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