Сбербанк упростит выдачу кредитов застройщикам в 2022 году

Москва, 23 октября. Новый сервис Сбербанка, который должен ускорить рассмотрение заявок от застройщиков на кредитование, появится в первой половине 2022 года. Об этом сообщил вице-президент «Сбера» Сергей Бессонов.

Он уточнил, что сервис позволит строительным компаниям оформлять кредиты за пять дней. По мнению представителя банка, новое предложение станет по-настоящему революционным и позволит застройщикам получать доступ к проектному финансированию в более оперативно.

Бессонов рассказал, что компании будут подавать заявки исключительно в онлайн-режиме. Подготовка основных условий сделки, как заверил специалист, займет не более одного дня.

«На основе "цифры" разработан специальный алгоритм, который определит бюджет и сроки проекта, а применение умной CashFlow-модели на основе AI исключит субъективный подход при формировании доходной части проекта», — объяснил Бессонов.

Доля Сбербанка на российском рынке проектного финансирования составляет 56%. За последний год портфель кредитной организации в жилой недвижимости вырос почти в два раза и превысил 1,5 трлн рублей.

Участники строительного рынка ранее заявили об увеличении себестоимости возведения жилых домов в России. По их версии, за последние 12 месяцев строительство подорожало на 15%.