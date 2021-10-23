Премьер Израиля вместе с супругой посетят Петербург по приглашению Путина

Тель-Авив, 23 октября. Российский президент Владимир Путин пригласил израильского премьера Нафтали Беннета посетить Санкт-Петербург, сообщили в канцелярии главы правительства.
Согласно полученной информации, премьер-министр Израиля принял приглашение российского лидера.
«В их беседе президент Путин поинтересовался у премьер-министра Беннета, как прошли его выходные в Сочи, и поблагодарил его за вчерашнюю хорошую и обстоятельную встречу. Президент Путин пригласил премьер-министра и его супругу посетить Санкт-Петербург», — сказано в сообщении.
Как стало известно ранее, в Сочи состоялась встреча Владимира Путина и Нафтали Беннета. По словам президента России, между странами сложились уникальные отношения.