Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 октября 20:55
20:55
Общество
ABBA представила трек сорокалетней давности
20:54
Общество
Московские спасатели в 2021 году выручили из беды более 500 животных
20:53
Армия
«Калашников» показал на видео обновленный пистолет-пулемет ППК-20
20:52
Происшествия
Пьяный мужчина без прав спровоцировал ДТП с двумя маршрутками в Челябинске
20:52
Армия
Эвакуаторы для комплексов «Искандер» поступят в танковую армию ЗВО до конца 2021 года
20:50
Наука
Ученые Гавайского университета обнаружили новую «планету-младенца» в облаке Тельца
20:49
Весь мир
В ООН обеспокоены увеличившимся потоком мигрантов в Панаму
20:39
Весь мир
Сотни сотрудников столичного порта ДРК вышли на улицы с требованием выплаты зарплат
20:39
Весь мир
Караван мигрантов отправился на север из южной Мексики
20:37
Весь мир
ООН останавливает полеты в эфиопский город Мекелле после неудачной посадки самолета
Все новости

Премьер Израиля вместе с супругой посетят Петербург по приглашению Путина

  /   Обновлено: 23 октября 2021 20:43
Политика
Премьер Израиля вместе с супругой посетят Петербург по приглашению Путина
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Тель-Авив, 23 октября. Российский президент Владимир Путин пригласил израильского премьера Нафтали Беннета посетить Санкт-Петербург, сообщили в канцелярии главы правительства.

Согласно полученной информации, премьер-министр Израиля принял приглашение российского лидера.

«В их беседе президент Путин поинтересовался у премьер-министра Беннета, как прошли его выходные в Сочи, и поблагодарил его за вчерашнюю хорошую и обстоятельную встречу. Президент Путин пригласил премьер-министра и его супругу посетить Санкт-Петербург», — сказано в сообщении.

Как стало известно ранее, в Сочи состоялась встреча Владимира Путина и Нафтали Беннета. По словам президента России, между странами сложились уникальные отношения.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Премьер Израиля вместе с супругой посетят Петербург по приглашению Путина
путин израиль беннет
Комментировать